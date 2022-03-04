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В Тобольске курсанты ТВВИКУ примут участие в Кубке города по зимнему плаванию

Общество, 09:15 04 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Суточный заплыв в холодной воде, командные эстафеты и показательные выступления пройдут в Тобольске в рамках открытого Кубка города по зимнему плаванию. Мероприятие состоятся на базе ГК "Алемасова" 7 марта, сообщают организаторы.

В рамках Кубка города пройдут заплывы на дистанции 25 и 50 метров, командные эстафеты. Состоятся показательные выступления курсантов ТВВИКУ и вип-заплывы. Начало в 12 часов.

5 марта в мультицентре "Моя территория" для специалистов сфер образования и спорта состоится семинар об основах холодового воздействия. 6 марта на базе курорта "Алемасова" стартует суточный заплыв. Спортсмены из разных уголков страны финишируют спустя 24 часа после старта.

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# моржи , ТВВИКУ

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