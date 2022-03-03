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Министерство обороны РФ объяснило значение букв Z и V

Общество, 14:30 03 марта 2022

со страницы mil_ru в Instagram | Фото: со страницы mil_ru в Instagram

Значение букв Z и V на военной технике российской армии, которая принимает участие в специальной операции на Украине, объяснило Министерство обороны РФ.

Объяснение оформили в виде картинок с латинскими буквами. Пост размещен на официальной странице Министерства обороны РФ в Instagram.

За буквой Z стоят фразу "За победой". Символ V означает фразы "Сила в правде" и "Задача будет выполнена".

За 25 минут публикация в Instagram собрала более 3 тыс. лайков и более 150 поддерживающих комментариев от пользователей.

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# Министерство обороны России , спецоперация

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