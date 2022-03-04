От тюменской молодежи ждут проекты о культурном наследии и малой родине

| Фото: группа "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск" ВКонтакте | Фото: группа "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск" ВКонтакте

Проекты, направленные на социально-экономическое развитие территорий, могут подать на конкурс "Моя страна – моя Россия" жители Тюменской области в возрасте от 14 до 35 лет. Проект реализует платформа "Россия — страна возможностей".

Среди номинация конкурса — "Культурное наследие моей страны", "Моя гордость. Моя малая родина", "Мое ремесло", "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы", "Моя педагогическая инициатива", "Экология моей страны", "Моя гостеприимная Россия", "Интеллектуальная собственность моей страны" и другие.

На конкурсе две категории участников — от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет.

Регистрация проектов продлится по 24 апреля 2022 года, заочная экспертиза проектов завершится до 10 мая, 11 мая состоится очная защита, победителей конкурса объявят в июне.

Проекты участников третьего этапа конкурса получат информационную поддержку и рекомендации для практической реализации в регионах и муниципальных образованиях. Также лучшие инициативы получат сопровождение в вопросах регистрации и правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

Подробности и регистрация на сайте проекта.