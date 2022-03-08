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В Тюменской области температура в феврале была выше нормы на шесть градусов

Общество, 10:01 08 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В феврале на территории юга Тюменской области среднемесячная температура воздуха составила –11…–12 градусов. Это выше климатической нормы на 4–6 градусов, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Такая температура в феврале наблюдается один раз в 7–8 лет. Аномально теплыми были первая и третья декады", — отмечают специалисты Обь-Иртышского УГМС.

Максимальная температура воздуха повышалась до –2…+3 градусов. Минимальная температура понижалась до –25…–32 градусов.

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# Обь-Иртышское УГМС , погода

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