В Тюменской области увеличили посевную площадь под будущий урожай

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Земледельцы Тюменской области засеют под будущий урожай 1 млн 30 тыс. га, что на 1,7 тыс. га больше, чем в 2021 году. Большую часть пашни работники предприятий отведут под зерновые и зернобобовые культуры - 709 тыс. га. Увеличат площадь под технические культуры.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте АПК.

"Площадь возделывания технических культур планируется увеличить на 5,2 тысячи гектаров. При этом рапс труженики разместят на 21,3 тысячах гектарах, что выше уровня прошлого года на 1,4 тысячи. Вырастут площади и под картофелем, примерно на 53 гектара", - рассказал заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

Под овощами открытого грунта площадь увеличат на 237 га, а вот кормовые культуры разместят на той же площади, что и в прошлом году - 271,5 тыс. га. Эксперты уверены, что полученного урожая кормов вполне хватит, чтобы обеспечить животным сытную зимовку.

"В настоящее время на тюменских полях посеяно озимых культур на 6 тысячах 264 гектарах. Их состояние оценивается как хорошее", - отметили в департаменте АПК.

Возделыванием новых культур в регионе заниматься пока не планируют.

Всего в Тюменской области в посевной кампании 2022 году примут участие 540 предприятий разных форм собственности. Самые крупные – это ЗАО "Племзавод-Юбилейный", ООО СП "Голышмановское", ООО "Тюменские молочные фермы", ООО "Мичуринская свиноводческая компания", ООО "Ишимагропродукт", ООО "Согласие", ЗАО "Агрокомплекс Маяк", СПК "Таволжан", ООО "Агрохолдинг Нижнетавдинский", ООО "Агрофирма КРиММ" и др.

Во всех хозяйствах отрасли растениеводства продолжается подготовка семян, техники. Работы на полях начнутся в апреле с раннего весеннего боронования, прибивки влаги.

Анжела Лебедева