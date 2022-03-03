Отец-одиночка из Тобольского района откроет птицеферму по программе "Агростартап"

| Фото: www.acdamate.com (архив) | Фото: www.acdamate.com (архив)

Администрация Тобольского района поддержит местного жителя, который планирует открыть птицеферму. Мужчина, который в одиночку воспитывает двух дочерей, обратился к главе муниципалитета Леониду Митрюшкину.

"Он поделился давними чаяниями - завести птицеферму. Сейчас на его подворье полсотни куриц. Хлопоты по хозяйству совмещает с основной работой. А желание заниматься агробизнесом и планы на птичник – большие", - написал Леонид Митрюшкин на своей странице в Instagram.

Глава муниципалитета отметил, что поддержит инициативу селянина. Отдел сельского хозяйства района поможет мужчине подготовить соответствующие документы для получения господдержки на развитие сельхозбизнеса.

Леонид Митрюшкин добавил, что в регионе продолжает действовать программа "Агростартап". Благодаря ей в Тобольском районе открываются новые крестьянско-фермерские хозяйства. К примеру, в 2020 году такой поддержкой воспользовались Синан Абдуллин из села Дегтярево и Мария Савчиц из села Байкалово.

"Мария Савчиц купила 26 коров айширской масти, которая славится высокой жирностью молока и подходит для приготовления сыров. Сейчас породистое стадо на ее ферме увеличилось до 39 голов, а сырье покупают тюменские сыровары", - рассказал он.

Глава района напомнил, что личные приемы граждан проходят в режиме видеосвязи. Это особенно удобно для людей, живущих в удаленных от города населенных пунктах.

Любовь Голышева