В Тюмени сломают стереотипы о неженских профессиях
Карточки "Женщина может и это нормально" разместят в сообществе Медиацентра молодежной политики Тюменской области в социальной сети ВКонтакте 8 марта. Подборка приурочена к Международному женскому дню.
"Карточки будет выглядеть как минималистичные открытки. У нас сейчас разница между мужской и женской работой не такая резкая. Стереотип, что женщина не может быть руководителем, уходит в прошлое. Мы хотим донести до общества, что женщина может иметь любую профессию и это нормально, несмотря на то, какие бы корни и истоки у этой профессии не были. Главное, чтобы у человека были способности и желание работать", – поделилась медиаменеджер медиацентра Анастасия Попова.
Сейчас команда медиацентра готовит карточки, их будет 4-6. Профессии, представленные на открытках, будут связаны с медиа. Это руководители, видеографы, фотографы.
Карточки планируют опубликовать во второй половине дня 8 марта.
Инна Пахомова