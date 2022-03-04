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В Тюмени сломают стереотипы о неженских профессиях

Общество, 18:18 04 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карточки "Женщина может и это нормально" разместят в сообществе Медиацентра молодежной политики Тюменской области в социальной сети ВКонтакте 8 марта. Подборка приурочена к Международному женскому дню.

"Карточки будет выглядеть как минималистичные открытки. У нас сейчас разница между мужской и женской работой не такая резкая. Стереотип, что женщина не может быть руководителем, уходит в прошлое. Мы хотим донести до общества, что женщина может иметь любую профессию и это нормально, несмотря на то, какие бы корни и истоки у этой профессии не были. Главное, чтобы у человека были способности и желание работать", – поделилась медиаменеджер медиацентра Анастасия Попова.

Сейчас команда медиацентра готовит карточки, их будет 4-6. Профессии, представленные на открытках, будут связаны с медиа. Это руководители, видеографы, фотографы.

Карточки планируют опубликовать во второй половине дня 8 марта.

Инна Пахомова

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# медиацентр , Международный женский день

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