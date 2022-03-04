Количество звонков по номеру 112 в Тюмени сократилось почти в три раза за месяц

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Количество звонков по номеру 112 сократилось до 3,5 тыс. в сутки за последнюю неделю. В начале февраля оно доходило до 9 тыс. в сутки.

Чаще всего тюменцы обращаются к операторам горячей линии с 8 до 12 часов. Они интересуются вопросами, которые связаны с ОРВИ, лечением и самоизоляцией, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Жители региона узнают об открытии или закрытии больничного листа, вызове врача на дом.

Наибольшее число звонков поступает по понедельникам. Ожидание ответа оператора в среднем - пять секунд, продолжительность разговора — около двух минут.

С учетом снижения активности обращений на номер 112 сокращается и количество волонтеров, привлекаемых для работы в службе. Если раньше на линии одномоментно работали 30 сотрудников, то теперь для ответов на звонки достаточно 20 человек.