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Рособрнадзор разрабатывает дистанционную ГИА для школьников, находящихся за рубежом

Общество, 10:15 04 марта 2022

minobrnauki.gov.ru

Для российских девятиклассников, находящихся за рубежом, Рособрнадзор прорабатывает возможность проведения ГИА в формате промежуточной аттестации либо с применением дистанционных технологий, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев.

"Для российских обучающихся девятых классов, находящихся за рубежом, прорабатывается возможность проведения ГИА в формате промежуточной аттестации либо с применением дистанционных технологий", - сообщил он.

В Рособрнадзор поступает большое количество обращений, касающихся прохождения государственной итоговой аттестации обучающимися, которые в силу жизненных обстоятельств оказались беженцами и вынужденными переселенцами, находящимися в России, а также письма выпускников российских образовательных организаций и родителей, находящихся за пределами Российской Федерации и не имеющих возможности приехать, отмечается на портале "Российское образование".

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# Анзор Музаев , ГИА , Рособрнадзор , школьники

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