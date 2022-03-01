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Военная спецоперация спасет десятки тысяч людей от геноцида, уверены тюменские общественники

Общество, 15:30 21 марта 2022

mil.ru

Специальная военная операция по уничтожению неонацизма на Украине позволит остановить геноцид русскоязычных людей. Сложное решение, которое принял президент Владимир Путин, поддержали всей страной: в каждом городе проходят акции в поддержку российских военнослужащих, идет сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса. Все пристально следят за развитием событий, рассказала руководитель Тюменской региональной общественной организации "Центр развития общественных технологий "Лад" Елена Обрядина.

"Мы как граждане и просто люди очень переживаем за всю эту ситуацию, - пояснила она. - С одной стороны, мы понимаем весь расклад и поддерживаем действия президента, это вынужденная мера. Мы рады за жителей Донбасса, которые, наконец-то, смогут вернуться к нормальной жизни. Но, с другой стороны, не отпускает боль за то, что там происходит, за тех людей, которые в таких условиях находятся, за наших солдат".

Тюменский общественник ждет, что операция завершится в течение короткого времени и люди смогут вернуться к нормальной жизни.

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# Донбасс , Елена Обрядина

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