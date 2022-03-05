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Вещи и деньги для жителей Донбасса собирают жители Тюменской области

Общество, 09:46 05 марта 2022

tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

Муниципальные районы Тюменской области продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик. В пункты приема муниципалитетов приносят вещи, продукты длительного срока хранения, одноразовую посуду, средства личной гигиены, игрушки, бытовую технику.

Жители Уватского района за неделю собрали 12 коробок. "Прежде всего требуются предметы личной гигиены, средства по уходу за детьми и пожилыми людьми, канцелярия, книги, одежда и продукты питания с длительным сроком хранения", – рассказала директор комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Слинкина. Следующую партию гуманитарной помощи планируют отправить в Тюмень 9 марта.

администрация Уватского муниципального района | Фото: администрация Уватского муниципального района

В Нижнетавдинском районе гуманитарную помощь привозят делегации из всех сельских поселений. Собранный груз передается в пункт приема, развернутый в Тюмени. Помимо вещей сотрудники администрации собрали деньги. Их перечислят на благотворительный расчетный счет для сбора средств в помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик, сообщает администрация муниципалитета.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района | Фото: Администрация Нижнетавдинского муниципального района

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# гуманитарная помощь , Донбасс , Тюменская область

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