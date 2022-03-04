  • 4 марта 20224.03.2022пятница
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский медицинский и индустриальный университеты готовы зачислить студентов из Донбасса

Общество, 16:04 04 марта 2022

www.tyumsmu.ru

Жителей Донбасса, Украины, которые покинули территории и прибыли в Россию, готовы зачислить для обучения в Тюменский медицинский университет.

Вуз разместил объявление об этом на своем сайте. Готовы принять на кафедры университета и россиян, которые решили перевестись из иностранных образовательный организаций.

Информацию о переводе и зачислении можно получить у специалистов - Татьяны Блиновой, эл. почта: blinovatn@tyumsmu.ru; Елена Чудновская, эл. почта: сhudnovskayaea@tyumsmu.ru. И по телефону учебно-методического отдела 8-932-62-36-653.

Желание принять на учебу жителей ДНР, ЛНР высказали и в Тюменской индустриальном университете. Подробней здесь.

Напомним, с предложением о зачислении студентов вузов из Донбасса в Тюменский государственный университет выступил ректор вуза Иван Ромачук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ТюмГМУ , Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:26 04.03.2022Спецоперация на Украине направлена на предотвращение глобальной катастрофы, считает Алексей Тен
16:15 04.03.2022В России упростили прием дошколят в детсады, медицинское заключение теперь не нужно
16:04 04.03.2022Тюменский медицинский и индустриальный университеты готовы зачислить студентов из Донбасса
15:02 04.03.2022В Тюменской области выявили 726 нарушений прав потребителей за 2021 год