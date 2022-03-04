Тюменский медицинский и индустриальный университеты готовы зачислить студентов из Донбасса

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Жителей Донбасса, Украины, которые покинули территории и прибыли в Россию, готовы зачислить для обучения в Тюменский медицинский университет.

Вуз разместил объявление об этом на своем сайте. Готовы принять на кафедры университета и россиян, которые решили перевестись из иностранных образовательный организаций.

Информацию о переводе и зачислении можно получить у специалистов - Татьяны Блиновой, эл. почта: blinovatn@tyumsmu.ru; Елена Чудновская, эл. почта: сhudnovskayaea@tyumsmu.ru. И по телефону учебно-методического отдела 8-932-62-36-653.

Желание принять на учебу жителей ДНР, ЛНР высказали и в Тюменской индустриальном университете. Подробней здесь.

Напомним, с предложением о зачислении студентов вузов из Донбасса в Тюменский государственный университет выступил ректор вуза Иван Ромачук.