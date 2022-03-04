Врачи в Тюмени помогают пациентам с тяжелым осложнением после COVID-19

| Фото: пресс-служба Областной клинической больницы № 2 | Фото: пресс-служба Областной клинической больницы № 2

Восемь пациентов с мукормикрозом прошли лечение в областной клинической больнице №2 в Тюмени с начала пандемии, сообщает пресс-служба больницы.

Агрессивная грибковая инфекция — мукормикроз или "черная плесень" считается достаточно редким осложнением, возникающим на фоне тяжелых заболеваний, в том числе и COVID-19.

Сначала грибковая инфекция проявляется в виде заложенности носа, затем к этому симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости. Устранение грибковой инфекции требует проведения хирургического вмешательства.

"Мукормикроз встречается редко, но в случае его развития инфекционный процесс распространяется довольно объемно. Он может поразить слизистую носа и пазухи, перейти на костные и хрящевые структуры лицевого скелета", - рассказал заведующий отделением оториноларингологии ОКБ №2 Александр Рудзевич.

В связи с этим отделения оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии активно взаимодействуют. Иногда необходимо вмешательство отделения нейрохирургии, офтальмологии. Благодаря междисциплинарному подходу, в короткие сроки пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.