В России упростили прием дошколят в детсады, медицинское заключение теперь не нужно

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Прием дошколят в детсады упрощен с 1 марта. Теперь родителям не нужно предоставлять медицинское заключение, сообщает Минпросвещения России.

Для поступления в детсад от них потребуется паспорт, при необходимости заключение психолого-медико-педагогической комиссии или документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности.

Дополнительно нужны свидетельство о рождении ребенка, о регистрации по месту жительства или по месту пребывания или же сведения о фактическом проживании дошкольника.