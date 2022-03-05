В тюменском арт-салоне "На Никольской" откроют выставку и проведут мастер-класс по лепке

| Фото: МАУК «ЦГБС» | Фото: МАУК «ЦГБС»

День открытых дверей пройдет в арт-салоне "На Никольской" 5 марта, сообщает центральная городская библиотека. Тюменцам предлагаю посетить несколько мероприятий.

В 15 часов пройдет открытие детской выставки "Многоцветная мозаика. Мир сказки П. П. Ершова "Конек-горбунок" в работах юных художников Тюмени". Наградят педагогов и их учеников. В 15 часов 30 минут жители Тюмени могут посетить творческую встречу с авторами и создателями художественно-иллюстрированного альбома "Мир сказки П.П. Ершова "Конек-горбунок". Декоративно-прикладное искусство и народное промыслы. Век ХIХ – век ХХI".

Юных гостей арт-салона ждет мастер-класс "Вот какой конек!" в 15 часов 30 мин. Его проведет мастер по художественной керамике Юрий Брусенцов. Под его руководством дети сделают глиняную игрушку-свистульку.

Культурно-просветительская акция "День открытых дверей" пройдет по адресу ул. Луначарского, 51. За более подробной информацией обращайтесь по телефону 69-90-59.

Возрастное ограничение: 6+.