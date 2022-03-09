В Тюменской области назвали самое популярное число для свадьбы в 2022 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самым популярным числом для заключения брака для тюменцев стало 22. На 22 апреля, 22 июля 2022 года уже сформированы списки брачующихся.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала начальник управления загс Тюменского района Наталья Яркова.

"На 22 апреля у нас будут заключать браки 10 пар, а 22 июля - 11. Большее количество мы не можем себе позволить. У нас всего один зал, мы работаем с 9 до 17 часов. При этом на регистрацию брака, само торжество и оформление документов, уходит 40 минут. Отметим, что желающих подать заявления именно на зеркальные даты, было еще больше", - говорит Наталья.

По словам начальника загса Тюменского района, к ним в офис на ул. Кирова, 16 в Тюмени обращаются для регистрации брака не только жители района, но и Тюмени, Тюменской области и граждане других государств.

Специалисты загса говорят об увеличении молодожёнов. С начала 2022 году они зарегистрировали 162 брака. Больше всего регистраций пришлось на 22 февраля 2022 года. По итогам 2021 года в загсе Тюменского района сочетались узами брака 1 тыс. 342 пары. Следует отметить, что большинство заявлений поступает через госуслуги. Только за январь 2022 года 55% заявлений поступило в электронном виде.

Анжела Лебедева