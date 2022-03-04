Владимир Шарпатов высоко оценил работу по организации гуманитарной помощи Донбассу

партия "Справедливая Россия-За правду" партия "Справедливая Россия-За правду"

Герой России, летчик Владимир Шарпатов поддержал спецоперацию на Украине и высоко оценил организованную в Тюмени работу по оказанию гуманитарной помощи Донбассу.

"Важно поддержать людей, пострадавших от действий украинских националистов, а также помочь тюменцам без потерь пережить нынешний сложный период, справиться с тревогой и не поддаться панике", - заявил он, посетив пункт сбора гуманитарной помощи беженцам ДНР и ЛНР, созданный депутатом Госдумы от Тюменской области Александром Ремезковым.

При поддержке регионального отделения партии "Справедливая Россия-За правду" здесь работает горячая линия и центр психологической поддержки тюменцев.

Владимир Шарпатов отметил, что военная операция на Украине проводится для того, чтобы спасти украинский народ от фашизма. А в России, по его убеждению, сегодня особенно важно уберечь молодежь от экстремистской пропаганды, меняя информационную повестку в СМИ и школьную программу.

"Нужно постоянно рассказывать новому поколению о подвигах дедов и прадедов так, как это делают сегодня члены ассоциации "Герои Урала"", - подчеркнул Владимир Шарпатов.