Синоптики предупреждают тюменцев о сильном снегопаде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сильный снег, метель и снежные заносы на дорогах прогнозируют синоптики в Тюмени 6 и 7 марта. Об этом сообщает городская администрация.

По данным Тюменского гидрометцентра, 6 марта ожидается восточный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 8-13 метров в секунду, днем порывы до 15 метров. Температура ночью и днем -7, -9 градусов.

7 марта ночью снег, днем небольшой снег, ветер северо-западный, 8-13 метров в секунду, резкое понижение температуры, ночью -20, -22, днем -14, -16 градусов.