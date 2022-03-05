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Тюмень в международный женский день накроет арктический циклон

Общество, 13:31 05 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Международный женский день 8 марта Тюмень накроет циклон, который принесет холодный воздух из Арктики. В связи с этим в областной столице ожидается резкое похолодание, снегопад, метель, сообщает центр Фобос.

В предпраздничную ночь в Тюмени температура опустится до минус 21-23 градуса Цельсия, местами до минус 28. Днем синоптики обещают 12 градусов ниже ноля. Западный ветер скоростью 4 м/с принесет с собой кратковременные осадки в виде снега.

Отметим, синоптики фиксируют нестабильную погоду в праздничный день. Так, 8 марта 2020 года в Тюмени температура колебалась между нулем и плюс 3 градусами. А 8 марта 2021 года днем было минус 12, ночью минус 21.

Циклон из Арктики коснется всей Западной Сибири. В городах ХМАО-Югру похолодает до 13-18 градусов.

Юлия Карандашева

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# 8 марта , погода

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