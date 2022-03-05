Российский фестиваль современного кино "Алафейская гора" пройдет в Тобольске

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Первый открытый российский фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора" пройдет в Тобольске с 23 по 27 марта. В конкурсных программах фестиваля участвуют девять полнометражных, 17 короткометражных фильмов, дебютные ленты.

По информации ЗапСибНефтехим, жюри полнометражного кино возглавит актер Андрей Руденский. Короткометражного - режиссер, продюсер, директор Центрального дома кино Екатерина Головня.

Гостями и участниками фестиваля станут кинематографисты, театральные и общественные деятели, музыканты: Лариса Лужина, Сергей Шакуров, Дарья Мороз, Аристарх Ливанов, Юрий Беляев, Катерина Волкова, Екатерина Шпица, Сергей Перегудов, Татьяна Абрамова, Полина Райкина, Анастасия Денисова и многие другие.

"Фестиваль современного и актуального кино неслучайно проходит в Тобольске. С одной стороны — это город с многовековой историей, историческая столица Сибири, с другой — современное активно развивающееся культурное пространство, которое привлекает к себе туристов и зрителей во всей России. В этом городе снято более 40 российских фильмов, и мы надеемся, что фестиваль "Алафейская гора" станет еще одним ярким событием, подчеркивающим статус Тобольска как культурной столицы региона", — отметил художественный руководитель фестиваля, продюсер Сергей Новожилов.

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Основные площадки проведения фестиваля "Алафейская гора" — Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова, кинотеатр "Жемчужина Сибири", ДК "Синтез", Свободный молодежный театр, мультицентр "Моя территория".

Генеральный спонсор культурного события – СИБУР.

"Для СИБУРа поддержка культуры в городах присутствия — одно из ключевых направлений программы социальных инвестиций "Формула хороших дел". Развитые возможности общественной жизни в этой сфере значимо влияют на качество жизни в городе и его привлекательность. Тобольск, один из ключевых городов присутствия СИБУРа, за последние годы стал действительно важной точкой на карте культурной жизни России, и фестиваль "Алафейская гора" — новый шаг в развитии города как центра притяжения для жителей и туристов", — сказала начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская.