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В праздничные дни марта РЖД запустят 50 дополнительных поездов

Общество, 10:32 05 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

50 дополнительных поездов будут курсировать в праздничные дни марта, сообщает компания.

Поезда выйдут на наиболее востребованные направления, в первую очередь для организации вывоза пассажиров из городов юга России. 20 поездов обеспечат спрос на билеты в сообщении с Анапой, Адлером, Новороссийском.

"Кроме того, в составы более 40 регулярных графиковых поездов включены 53 дополнительных вагона (например, из Санкт-Петербурга в Мурманск, Великие Луки, Вологду, Екатеринбург, Пермь, а также из Москвы в Чебоксары, Нижний Новгород, Саранск, Самару, Ижевск, Пензу, Волгоград, Балаково, Архангельск и другие города)", - говорится в сообщении.

Также РЖД назначили ряд туристических поездов выходного дня по популярным круговым маршрутам с отправлением 5 марта. Это "Серебряный маршрут" (Москва – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва), "В Сибирь" (Москва – Казань – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва), "В Карелию" (Москва – Петрозаводск – Чална – Сортавала – Выборг – Москва), "Зимняя Сказка" (Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва) и Москва – Рускеала.

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# пассажиры , РЖД , туристы

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