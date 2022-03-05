Галина Тунгусова про ситуацию на Украине: этот беспредел нужно закончить

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Беспредел, который творится на территории Украины, нужно закончить, заявила председатель Тюменской областной организации всероссийского общества слепых Галина Тунгусова.

Она отметила, что полностью поддерживает решение президента России. По словам Галины Тунгусовой, в настоящее время на Украине идет проявление натурального фашизма и нацизма, а президент этой страны угрожает применением ядерного оружия.

"Это ни в какие ворота не лезет. Этот беспредел когда-то нужно закончить. Восемь лет люди погибают, дети, женщины. За что? Конечно мы поддерживаем решение главы государства. Мы понимаем всю сложность, но будем держаться все вместе, думаю мы все преодолеем", - подчеркнула она.

Галина Тунгусова также добавила, что возмущена решением о запрете участия российских спортсменов в Паралимпиаде. Отказ в участии людям с ограниченными возможностями – это за гранью понимания.

"Спорт должен быть вне политики. Но мы видим, что его используют как инструмент политики. Наши ребята из Тюмени – инвалиды по зрению - готовились четыре года. Представьте какое состояние сейчас у людей. Я возмущена этим положением особенно", - сказала она.

Любовь Голышева