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Пенсионеры из ДНР прибыли в Тюменскую область и рассказали о ситуации на Донбассе

Общество, 12:58 05 марта 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Пенсионеры Анатолий Белик и Галина Кирилюк прибыли в Тюменский район из Донецкой народной республики.

По их словам, практически восемь лет они жили в подвале. Сейчас надеются, что Россия остановит уничтожение людей на Донбассе.

"Спасибо России и всем людям, кто оказывает помощь", - поделился Анатолий Белик - Неделю назад примерно в Горловке разбомбили школу. Погибли две женщины, они готовились там принимать экзамен у школьников".

"Если бы не Россия, мы умерли бы от голода еще в 2014", - добавила Галина Кирилюк.

Из пункта распределения их уже забрал сын. Напомним, что в Тюмени и Тюменском районе для приема эвакуированных с территории Украины, ЛНР и ДНР в соответствии с распоряжением губернатора области Александра Моора развернуты 16 пунктов временного размещения.

Эвакуированных обеспечат медицинской помощью и в случае необходимости протестируют на COVID-19. Дети и подростки смогут посещать детсады, школы, техникумы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования. Взрослым окажут содействие в трудоустройстве.

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия ﻿

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# Донбасс , эвакуация

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