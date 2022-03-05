Пенсионеры из ДНР прибыли в Тюменскую область и рассказали о ситуации на Донбассе
Пенсионеры Анатолий Белик и Галина Кирилюк прибыли в Тюменский район из Донецкой народной республики.
По их словам, практически восемь лет они жили в подвале. Сейчас надеются, что Россия остановит уничтожение людей на Донбассе.
"Спасибо России и всем людям, кто оказывает помощь", - поделился Анатолий Белик - Неделю назад примерно в Горловке разбомбили школу. Погибли две женщины, они готовились там принимать экзамен у школьников".
"Если бы не Россия, мы умерли бы от голода еще в 2014", - добавила Галина Кирилюк.
Из пункта распределения их уже забрал сын. Напомним, что в Тюмени и Тюменском районе для приема эвакуированных с территории Украины, ЛНР и ДНР в соответствии с распоряжением губернатора области Александра Моора развернуты 16 пунктов временного размещения.
Эвакуированных обеспечат медицинской помощью и в случае необходимости протестируют на COVID-19. Дети и подростки смогут посещать детсады, школы, техникумы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования. Взрослым окажут содействие в трудоустройстве.