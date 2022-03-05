Тюменки нарядились в старинные шляпки, шали и платки

В старинные шляпки, шали и платки наряжали тюменок хозяйки вечера "Женские штучки" экскурсоводы Марина Сафина в образе купчихи Аполлинарии Шешуковой, Виктория Бондарева в образе жены аптекаря Мальвины Зеневич и Альмира Сажина в образе жены богатого бухарского купца - Альмиры Ханум.

Встречу в гостинной библиотеки истории города им. А. И. Текутьева посвятили Межднародному женскому дню.

Дамы беседовали между собой и с гостьями в светской манере начала XIX века - эпохи, коорюу представляли их персонажи. Они поведали о своей жизни, об особенностях семейного уклада, развлечениях, семейных делах. Например, купчиха Апполинария Шешукова рассказала, что дамам ее круга неприлично было выходить в люди без украшений. По рукам с кольцами общество оценивало состоятельность супруга, его деловую хватку и возможность сотрудничества.

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Хозяйки вечера подчеркнули, что этот день - только для радостных разговоров, дружбы, позитивных эмоций.

"Мы - представительницы трех конфессий, - сказала Альмира Ханум, - но живем в мире и согласии, дружим, поддерживаем друг друга".

Дамы привезли с собой саквояжи с женскими штучками, богатыми платками, шляпками, веерами. Что-то из вещиц - реплики, а многое - подлинное старинное. Например, шаль бабушки Альмира Сажиной, которой более 160 лет.

Хлебосольная Альмира угощала горожанок татарскими сладостями, а гостья вечера тюменская поэтесса Людмила Дрозд - самоиспеченым пирогом. В это день у Людмилы Геннадьевны был день рождения и провести его она решила именно на этой женской встрече. Дамы уговорили ее почитать свои стихи, а ведущие вечера получили в подарок по сборнику поэтессы. К слову, она, сама медик в прошлом, является внучкой личного лекаря Андрея Ивановича Текутьева. В детстве ей о "голове" Тюмени начала XIX века рассказывала истории мама.

За атмосферный вечер, полный любви и добра от души благодарили экскурсоводов и сотрудниц библиотеки собравшиеся дамы. Горожанки желали друг другу здоровья, красоты, мирного неба, только хороших новостей и больше поводов для подобных душевных встреч.

"Спасибо вам за радость сегодняшнего дня, за то, что мы тоже от вас заразились ею и можем подарить окружающим. Желаю всем в это непростое время хранить благоразумие и не поддаваться истерике", - сказала гостья вечера Елена.

Евгения Тенегина