Команда "Студенческой весны" подарит букеты тюменкам в торговом центре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Небольшие букеты цветов подарит тюменкам команда "Студенческой весны" в ТРЦ "Кристалл" 8 марта с 12 до 15 часов. Акция приурочена к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба XXVII областного фестиваля.

На первом этаже торгово-развлекательного центра "Кристалл", около магазина "Zara", появится "Праздничный сад" из букетов тюльпанов в плетеных корзинах. Молодой человек в костюме садовника подарит цветы проходящим мимо женщинам и поздравит их с 8 марта. Любая посетительница ТРЦ "Кристалл" также сможет сфотографироваться на фоне инсталляции.

"В этом году областной фестиваль в Тюмени пройдет в 27 раз. "Студенческая весна" уже взрослая и сама готова дарить подарки окружающим! Мы решили начать подготовку фестиваля с приятных моментов для жительниц нашего города и подарить им весеннее настроение. Цветы напомнят милым дамам, что творчество живет в каждой из них", — рассказала исполнительный директор фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова.

Областной фестиваль "Студенческая весна" — большое ежегодное событие в области творчества, которое объединяет многие поколения. Это крупнейшая площадка для обмена и реализации творческих идей студентов онлайн и офлайн.

Возрастное ограничение: 6+.