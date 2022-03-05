Тюменку поймали на краже из строймагазина и доказали ее причастность по семи эпизодам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

42-летняя тюменка пыталась украсть товар на сумму более восьми тысяч рублей в магазине стройматериалов. Об этом представитель магазина заявил в дежурную часть отдела №4 УМВД России по Тюмени, сообщает областное управление МВД.

Сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, проверили камеры видеонаблюдения, подняли аналогичные заявления из других магазинов. Выяснилось, что в семи женщина причастна к семи кражам.

В одном случае она украла три электродрели, в другом - средства личной гигиены и продукты питания. Помимо этого женщина вместе со своим сожителем украла дорогой парфюм. Злоумышленники продавали награбленное третьим лицам, а деньги тратили на личные нужды. Общая сумма награбленного - 52 тыс. рублей.

Следователь следственного отдела ОП №4 в отношении подозреваемых возбудил два уголовных дела по статье "Кража". Мужчина и женщина находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.