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Тюменку поймали на краже из строймагазина и доказали ее причастность по семи эпизодам

Общество, 16:05 05 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

42-летняя тюменка пыталась украсть товар на сумму более восьми тысяч рублей в магазине стройматериалов. Об этом представитель магазина заявил в дежурную часть отдела №4 УМВД России по Тюмени, сообщает областное управление МВД.

Сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, проверили камеры видеонаблюдения, подняли аналогичные заявления из других магазинов. Выяснилось, что в семи женщина причастна к семи кражам.

В одном случае она украла три электродрели, в другом - средства личной гигиены и продукты питания. Помимо этого женщина вместе со своим сожителем украла дорогой парфюм. Злоумышленники продавали награбленное третьим лицам, а деньги тратили на личные нужды. Общая сумма награбленного - 52 тыс. рублей.

Следователь следственного отдела ОП №4 в отношении подозреваемых возбудил два уголовных дела по статье "Кража". Мужчина и женщина находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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# кража , УМВД России по Тюменской области

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