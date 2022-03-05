Российский Союз ректоров призвал проявить уверенность и стойкость в условиях экономических и информационных атак

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Продемонстрировать уверенность и стойкость в условиях экономических и информационных атак, действенно сплотиться вокруг президента России, своим примером укрепляя в молодежи оптимистический дух и веру в силу разума, вселяя надежду на скорое наступление мира. С таким обращением к своим коллегам выступил Российский Союз ректоров.

"На наших глазах, - отмечено в сообщении, - происходят события, которые волнуют каждого гражданина России. Это решение России – завершить, наконец, восьмилетнее противостояние Украины и Донбасса, добиться демилитаризации и денацификации Украины и тем самым защитить себя от нарастающих военных угроз".

Ректорский корпус Российской Федерации многие десятилетия развивал и укреплял российско-украинские научно-образовательные связи. Совместные исследования внесли огромный вклад в мировую науку, поэтому многолетняя трагедия в Донбассе особой болью и горечью отзывается в каждом.

"Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение. Университеты всегда были опорой государству. Наша приоритетная цель – служение России и развитие ее интеллектуального потенциала. Сейчас как никогда мы должны продемонстрировать уверенность и стойкость в условиях экономических и информационных атак, действенно сплотиться вокруг нашего президента, своим примером укрепляя в молодежи оптимистический дух и веру в силу разума, вселяя надежду на скорое наступление мира", - говорится в обращении.