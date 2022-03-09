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На гаражной распродаже в Тюмени можно купить книги об искусстве, психологии и комиксы

Общество, 09:15 09 марта 2022

Контора пароходства | Фото: Контора пароходства

Жители Тюмени смогут купить книги по цене от 200 рублей на гаражной распродаже издательства МИФ, сообщает Контора пароходства.

Тюменцам предлагают книги на разные темы: о личной эффективности, бизнесе, психологии, искусстве, новинки направления МИФ, проза, комиксы, литература для малышей и детей постарше, развивающие тетради KUMON.

На гаражной распродаже будет представлено более 300 книг разных наименований. Мероприятие пройдет 12 и 13 марта с 11 до 20 часов в малом зале по адресу ул. 25 Октября 23а.

Вход свободный.

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# книги , Контора пароходства

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