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Десятиклассники Боровской школы в Тюменском медуниверситете узнали о работе фармацевта и провизора

Общество, 08:36 09 марта 2022

Тюменский государственный медицинский университет | Фото: Тюменский государственный медицинский университет

Учащиеся 10 классов Боровской средней школы познакомились с фармацевтическим факультетом Тюменского государственного медуниверситета и узнали о профессии провизор, сообщает пресс-служба вуза.

Визит состоялся в рамках проекта, который реализует Тюменский ГМУ в сотрудничестве с управлением образования Тюменского района и Областной больницей № 19. Школьников встретил декан факультета Евгений Калинин. Он рассказал о факультете, его кафедрах. Десятиклассники посетили лаборатории фармацевтической химии и биохимии, учебную аптеку, посмотрели, как изготавливают лекарственные препараты.

Тюменский государственный медицинский университет | Фото: Тюменский государственный медицинский университет

В 2022 году в Боровской средней школе появился медицинский класс с углубленным изучением химии и биологии. "В этом году в нашей школе сформирован естественно-научный профиль и на базе этого профиля создан медицинский класс. В Тюменском медицинском университете мы не в первый раз, все очень интересно, глубоко и познавательно. Планируем приехать сюда еще раз, чтобы больше погрузиться в суть профессии", - рассказала куратор группы школьников Анна Каскова.

Следующими площадками станут симуляционные центры, музей анатомии и новый фантомный класс, который открылся на стоматологическом факультете.

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# ТюмГМУ , Тюменский государственный медицинский университет , фармацевтика

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