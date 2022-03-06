Проект "Уголки боевой славы" реализуют школьные музеи Тюмени

| Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского во ВКонтакте | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского во ВКонтакте

Сотрудничать с поисковыми отрядами смогут школьные музеи Тюмени - такую возможность предусматривает проект "Уголки боевой славы", предложенный инициативной группой горожан.

Авторы планируют создать около 20 уголков боевой славы на базе школ и привлечь к просвящению детей не менее 20 экспертов: педагогов, музейных работников, историков, краеведов и поисковиков. Музей истории поискового движения региона передаст образовательным учреждениям около 500 экземпляров из своих фондов.

А также Областной поисковой центр им. Артура Ольховского предоставит макеты и стенды для проведения уроков памяти и оборудование для реставрации экспонатов.

Начать мероприятия планируют с 16 мая этого года. Около 10 тыс. тюменских школьников познакомятся с работой поисковых отрядов и узнают больше об истории своей страны.