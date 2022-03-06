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В России возобновляют туристический кешбэк

Общество, 12:07 06 марта 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ростуризм возобновляет продажи поездок по стране с туристическим кешбэком с 15 марта. Такое решение позволит гражданам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли, сообщает ведомство.

Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле с кешбэком можно будет с 15 марта до 1 мая. Отправляться в поездки - с момента старта продаж и до 1 июля этого года, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы.

Условия остаются прежние. Участвуют все без исключения регионы и поездки от 2 ночей. Оплачиваются поездки картами МИР – на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 % от стоимости поездки, в максимуме - 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.

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# Ростуризм , туризм , туристический кешбэк

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