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МВД России предупредило, что будет пресекать все попытки несогласованных акций

Общество, 11:50 06 марта 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

МВД России предупреждает: все попытки проведения несанкционированных акций будут незамедлительно пресечены, напоминает информационный центр правительства Тюменской области.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что организаторов и участников незаконных акций привлекут к ответственности. Граждане, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание.

"Призываем не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей", - отмечается в заявлении ведомства.

В России введена уголовная ответственность за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывы к участию в несанкционированных акциях.

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# несанкционированный митинг , УМВД России

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