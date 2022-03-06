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Алексей Кубасов: военная операция на Украине – необходимое дело

Общество, 13:26 06 марта 2022

скриншот видео Минобороны России Движение колонн ВС РФ и охрана моста в Киевской области | Фото: скриншот видео Минобороны России

Военная операция на Украине – большое, необходимое дело в сложившихся условиях. Иного выхода не было. Так считает председатель Тюменской региональной молодежной общественной организации "Студенческая инициатива" Алексей Кубасов.

"Нужно отдать должное долгому терпению нашего руководства, его стратегическому мышлению. То, что происходит сейчас на Украине, – большое горе, но оно предотвращает горе гораздо большего масштаба, которое могло бы случиться, если бы произошло непоправимое", – отметил он.

Отдельно Кубасов сказал о молодежи, которая находится в рядах российской армии, "сражается и погибает за наше будущее". " Честь им и хвала", – заключил председатель региональной молодежной общественной организации "Студенческая инициатива".

Инна Пахомова

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