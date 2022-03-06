За сутки с тюменских улиц вывезли 17 тысяч кубометров снега

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

17 тыс. кубометров снега вывезли с тюменских улиц на полигоны за сутки. Для борьбы с последствиями сильного снегопада задействована вся дорожная техника Тюмени, об этом написал в своем аккаунте во ВКонтакте глава города Руслан Кухарук.

Он провел оперативный штаб по уборке города и со всеми подрядчиками обсудил график работы как в дневную, так и ночную смены.

"На уборке города трудятся 545 спецмашин и более 529 дорожных рабочих. В том числе 237 единиц техники подметальной. При этом не останавливаются работы по вывозу снега. Со вчерашнего вечера на дороги города выпало около 20 см снега, ожидается, что он будет продолжаться до полуночи", - сообщил Руслан Кухарук.

Он отметил, что в первые часы снегопада очищаются центральные улицы с высокой интенсивностью движения автомобилей. Так, после осадков специалисты должны расчистить проезжую часть в течение трех часов. Чуть больше времени – 6 часов дается на уборку дорог, имеющих меньшую степень загрузки.

"Традиционно все первоочередные участки у подрядных организаций на особом контроле. На внутриквартальных проездах и дворовых территориях проводится уборка с применением специализированной уборочной техники и ручным способом", - добавил глава города.

Дежурные по городу, дежурные в управах административных округов проводят работу с УК, которые обязаны организовать работы по уборке придомовой территории. Пока они проводятся силами штатных дворников.

В ночную смену уборку и вывоз снега усилят. После снегопада на ликвидацию снежных валов дорожникам дается 9 дней. Однако, как правило, специалисты стараются сократить это время и как можно быстрее освободить город от снега.