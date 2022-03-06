Хореограф проекта "Танцы" на ТНТ Артём Волосов дает бесплатные мастер-классы для тюменцев

с личного аккаунта Артёма Волосова в Instagram с личного аккаунта Артёма Волосова в Instagram

Участник проекта "Танцы" на ТНТ, московский хореограф-постановщик, артист балета Артём Волосов дает бесплатные мастер-классы для педагогов и детей Тюмени. На базе МТЦ "Космос" с 5 по 8 марта проходит фестиваль современного искусства First Line.

Как рассказал хореограф в интервью корреспонденту "Тюменской линии", в Тюмени много талантливых детей, с которыми он охотно работает.

"В Тюмени я не первый раз. Но в фестивале First Line участвую впервые. Хочу отметить, что у вас очень хороший город с позитивной энергией. Много талантливых детей. Есть с кем и над чем работать. Моя задача поделиться своими знаниями, опытом, навыками. Я занимаюсь тем, что популяризирую современный танец. Танец хорошо воспитывает, развивает, разгружает психологически. Я охотно трачу свое время на развитие детей и педагогов-хореографов", - говорит Артём.

Добавим, что в проекте "Танцы" на ТНТ Артём Волосов работал хореографом со второго по седьмой сезоны. Параллельно много ездил по России, проводил мастер-классы, творческие лаборатории для тех, кто интересуется современными танцами.

В рамках тюменского фестиваля First Line, который начался 5 марта, а завершится 8 марта, конкурсная программа пройдет 7 марта. Председатель жюри Артём Волосов после ее завершения готов прокомментировать каждый номер.

Фестиваль First Line за 2,5 года проходит восьмой раз. За это время его участниками стали более 6 тыс. человек.

По словам организатора фестиваля Ольги Пластининой, в числе приглашенный экспертов, наставников тюменского фестиваля – топовые хореографы из Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Москвы.

Все образовательные программы для педагогов Тюменской области бесплатные. Это стало возможным благодаря выигранным грантам, отмечает Ольга.

В 2022 году участниками творческих лабораторий стали 30 педагогов из Тюмени, районов области.

"После пяти дней обучения у нас обязательно идут показы, где родители учеников, студенты могут прийти посмотреть, что происходило за это время. У нас в этот раз два педагога из Челябинска из театра современного танца Ольги Поны, они являются обладателями "Золотой маски". Вчера прошла премьера их спектакля. Они занимаются с группой детей от восьми до 15 лет. И со взрослыми 15 плюс. Готовят лабораторию, которая будет показана 8 марта на сцене "Космоса". И главный педагог в этот раз – Артём Волосов, который также готовит лабораторию с показами", - говорит Ольга Пластинина.

О программе фестиваля First Line можно узнать по ссылке. Приобрести билеты на спектакли фестиваля здесь.

Анжела Лебедева