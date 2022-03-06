Во время сплошных проверок в Тюменской области пьяных водителей не обнаружено

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Более двух тысяч водителей остановили инспекторы ГИБДД в рамках сплошных проверок в городах и районах Тюменской области. Пьяных не выявлено, сообщает Госавтоинспекция региона.

В Тюмени проверка прошла на ул. Мельникайте, на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Гнаровской. Инспекторы полка ДПС ГИБДД выявили 12 нарушений ПДД, в том числе одно грубое – управление транспортом без водительского удостоверения, 5 водителей наказаны за незаконную тонировку.

В праздничные дни мероприятия по противодействию пьяному вождению в регионе продолжатся в формате точечных рейдов.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона от управления транспортом отстранены 15 водителей в состоянии опьянения, 8 из них в Тюмени.