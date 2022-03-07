Белоголовый сип, дубровник, пеночка-зарничка - тюменцы встречают редких птиц

Фото Ялуторовского музейного комплекса Фото Ялуторовского музейного комплекса

Видовой состав птиц в Тюменском регионе за 2021 год не изменился, есть среди них и редкие, занесенные в региональную Красную книгу. Об этом рассказала доцент кафедры зоологии эволюционной экологии животных института биологии ТюмГУ Мария Иванова.

"В этом году вышло третье издание Красной книги Тюменской области. Статусы и категории редкости многих видов птиц изменились. Среди них можно отметить дубровника - это такой вид воробьиных птиц, которые ранее у нас были широко распространены на заболоченных и луговых территориях. В настоящее время этих птиц можно пересчитать на пальцах одной руки, а сфотографировать очень сложно", - отметила она.

Численность дубровника снизилась в связи с тем, что эти птицы улетают на зимовку в Китай, а там их отлавливают для приготовления деликатесов. Последний раз дубровника фиксировали в регионе в 2018 году, сообщает "Тюменская область сегодня".

В прошлом году тюменцы несколько раз встречали редких пернатых. Например, в районе Голышманово был отмечен на зимовке черный дрозд. Обычно эта птица за Урал не перелетает.

Белоголовый сип был встречен одним из местных жителей в Нижнетавдинском районе в июне. Это хищная птица, встречается у нас очень редко.

В областной столице в сентябре была сфотографирована пеночка-зарничка. Обычно эта птичка встречается намного севернее. Возможно, у этих видов птиц уже к этому времени начались миграции, поэтому она попала в Тюмень на озеро Алебашево