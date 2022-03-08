Команда "Студенческой весны" подарила тюменкам букеты и напомнила о фестивале

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

100 небольших букетов тюльпанов подготовили для посетительниц тюменского ТРЦ "Кристалл" организаторы и участники фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени. Акцию, на которой 8 марта всем желающим дарили цветы, приурочили к Международному женскому дню.

Фотозону с тюльпанами разместили на первом этаже торгового центра. Один из участников студвесны, молодой человек в костюме садовника, фотографировался с тюменками, поздравлял их с праздником и дарил букеты.

Цель акции, по словам исполнительного директора фестиваля "Студенческая весна" Анастасии Егоровой, создать приятное настроение жительницам Тюмени и напомнить им о творчестве.

"Близится XXVII областной фестиваль "Студенческая весна". Он уже большой и мы готовы сами дарить подарки. Решили, что 8 марта лучший способ напомнить и милым дамам и жителям города о том, что совсем скоро стартует самое главное творческое событие для студентов в регионе. Этой акцией хотели сказать прекрасным дамам о том, что каждая из них творческая натура, потому что ежедневная готовка завтраков, обедов, ужинов предполагает щепотку креатива. Создание уюта дома - это тоже творческий подход", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Анастасия Егорова.

Фестиваль пройдет в Тюмени с 4 по 17 апреля. Организаторы рассказали, что творческая молодежь города выступит в таких номинациях, которых нет на российской студвесне. Например, в театральном направлении предусмотрены номинации "Перформанс", "Читка". "Традиционно остаются научно-техническое направление, интеллектуальные игры. Это помимо концертных направлений, которые являются самыми массовыми по количеству участников", – добавила Анастасия Егорова.

Запланированы показы выступлений для зрителей и онлайн-трансляции кастингов и финальных шоу. В списке площадок – МТЦ "Космос", мультицентр " Контора пароходства", ДК "Нефтяник", ДТиС "Пионер". Расписание появится в соцсетях позднее.

Инна Пахомова