Немецкий экономист в интервью Focus описал, чем обернутся для Европы санкции к России

Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз» Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

Россия остается автономной и по-прежнему имеет доходы от экспорта нефти и газа. Об этом заявил немецкий экономист Даниэль Стелтер в интервью Focus. Для немецкой экономики у него - плохой прогноз, пишет Telegram-канал Пул N3.

"Мы получаем стагфляцию, то есть рост цен при стагнации экономики. Всплеск инфляции уже виден сейчас, и мы сталкиваемся с огромной проблемой в области продовольствия. Очень плохой прогноз: мир бойкотирует российскую нефть и газ, мы получаем двузначные темпы инфляции, и наша экономика массово рушится", - отметил Даниэль Стелтер.

Санкции всегда причиняют боль обеим сторонам – в конечном счете, вопрос в том, кто продержится дольше, подчеркнул эксперт. И Германия сильно пострадала бы, потому что зависимость от России непропорционально высока.