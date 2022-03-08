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Немецкий экономист в интервью Focus описал, чем обернутся для Европы санкции к России

Экономика, 16:24 08 марта 2022

Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

Россия остается автономной и по-прежнему имеет доходы от экспорта нефти и газа. Об этом заявил немецкий экономист Даниэль Стелтер в интервью Focus. Для немецкой экономики у него - плохой прогноз, пишет Telegram-канал Пул N3.

"Мы получаем стагфляцию, то есть рост цен при стагнации экономики. Всплеск инфляции уже виден сейчас, и мы сталкиваемся с огромной проблемой в области продовольствия. Очень плохой прогноз: мир бойкотирует российскую нефть и газ, мы получаем двузначные темпы инфляции, и наша экономика массово рушится", - отметил Даниэль Стелтер.

Санкции всегда причиняют боль обеим сторонам – в конечном счете, вопрос в том, кто продержится дольше, подчеркнул эксперт. И Германия сильно пострадала бы, потому что зависимость от России непропорционально высока.

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# Донбасс , санкции

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