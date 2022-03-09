Рыбу, мед и мясо местных хозяйств можно купить на ярмарках в Тюмени 12 марта

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

На четырех площадках откроются продовольственные ярмарки в Тюмени 12 марта, сообщает департамент потребительского рынка администрации города.

На прилавках будут товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств: мясо, рыба, мед и другое.

Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести с 8 до 16 часов по ул. Льва Толстого, 31, Севастопольская, 12, ул. Мельникайте, 126, к. 2, пр. Солнечный, 11.