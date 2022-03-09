Клиенты ВТБ могут открыть вклад в юанях

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

Вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых могут открыть клиенты банка ВТБ с 9 марта. Сделать это можно как дистанционно, так и при обращении в отделение банка, сообщает пресс-служба ВТБ.

По словам специалистов, в условиях роста курса по долларам и евро многие клиенты начинают интересоваться вложениями в другие валюты. Поэтому вклад в юанях станет максимально выгодной альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит вкладчикам диверсифицировать свой портфель.

В отделениях банка на депозит можно разместить от 500 юаней. Дистанционно с помощью ВТБ-онлайн можно открыть вклад на сумму от 100 юаней. Срок размещения средств составляет от трех до шести месяцев. Клиенту дается право выбрать ежемесячную выплату дохода на счет или капитализацию процентов на вклад.

Снятие и пополнение доступны для сегментов "Привилегия" и "Прайм". Ставка для клиентов "Привилегии" при выборе этой опции составит 7,5%, для клиентов "Прайм" – 8%. Для клиентов массовой розницы ставка составит 8% – без опции снятия и пополнения.

Ранее ВТБ повысил процентные ставки по рублевым и валютным сберегательным инструментам. Ставка по полугодовому рублевому вкладу достигает 21%, а доходность по вкладу в долларах при размещении на три месяца составляет 8% годовых, в евро – 7% годовых. С 1 марта клиенты разместили в классических сберегательных продуктах в ВТБ более 2 трлн рублей.

ВТБ работает в усиленном режиме и без ограничений. Вклады и накопительные счета доступны в полном объеме. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов.