В Тюменской области все меры соцподдержки финансируются в полном объеме и в срок

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как федеральные, так и региональные меры социальной поддержки в Тюменской области оказываются своевременно и в полном объеме, сообщили в региональном департаменте соцразвития. В бюджете предусмотрены все необходимые средства, в том числе, для детских пособий, льгот, материнского капитала и других выплат.

Кроме того, по поручению губернатора Тюменской области в регионе с февраля 2022 года введена ежегодная индексация пособия на ребенка для малоимущих семей, а также новая мера социальной поддержки - единовременная выплата супругам к юбилейной дате семейной жизни. Пресс-секретарь ведомства Лариса Спицына отметила, что данные решения были приняты губернатором по итогам прямой линии в социальных сетях, которая прошла 21 декабря 2021 года.

По поручению президента РФ Владимира Путина, с 1 апреля введены выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет для всех семей с низким доходом, они начнут получать их уже с мая.

Также в области продолжают действовать ежемесячные выплаты для беременных и семей с невысокими доходами с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают одинокие родители, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.

Инна Кондрашкина