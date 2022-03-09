Команда ТюмГУ координирует будущих инженеров в финале всероссийской олимпиады

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Более 40 учеников российских школ соревнуются в финале крупнейшей олимпиады национальной технологической инициативы по профилю "Интеллектуальные энергетические системы", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Участники из 15 регионов решают конкурсные задания, разрабатывают стратегию наилучшего построения умной энергосети. Сложность олимпиады в том, что она проходит в формате онлайн. Участникам помогает команда ТюмГУ. Они удаленно из Тюмени координируют ребят, помогают им поддерживать связь друг с другом, проводят работу над ошибками.

Победа или призовое место дает старшеклассникам 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету, льготы при поступлении в ведущие вузы страны, в том числе в ТюмГУ. Итоги подведут 12 марта. Организационную поддержку олимпиады обеспечивает Тюменский госуниверситет.