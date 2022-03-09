  • 9 марта 20229.03.2022среда
  • В Тюмени -14..-16 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Команда ТюмГУ координирует будущих инженеров в финале всероссийской олимпиады

Общество, 16:40 09 марта 2022

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Более 40 учеников российских школ соревнуются в финале крупнейшей олимпиады национальной технологической инициативы по профилю "Интеллектуальные энергетические системы", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Участники из 15 регионов решают конкурсные задания, разрабатывают стратегию наилучшего построения умной энергосети. Сложность олимпиады в том, что она проходит в формате онлайн. Участникам помогает команда ТюмГУ. Они удаленно из Тюмени координируют ребят, помогают им поддерживать связь друг с другом, проводят работу над ошибками.

Победа или призовое место дает старшеклассникам 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету, льготы при поступлении в ведущие вузы страны, в том числе в ТюмГУ. Итоги подведут 12 марта. Организационную поддержку олимпиады обеспечивает Тюменский госуниверситет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Всероссийская олимпиада , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:24 09.03.2022Отделение Почты России открылось после ремонта в селе Перевалово
17:02 09.03.2022В Ишиме продолжается активная подготовка к весеннему паводку
16:51 09.03.2022Российская экономика, по мнению эксперта, не заметит ухода с рынка брендов класса люкс
16:40 09.03.2022Команда ТюмГУ координирует будущих инженеров в финале всероссийской олимпиады