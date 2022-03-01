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Тюменцев приглашают принять участие в "Своей игре"

Общество, 09:08 10 марта 2022

https://www.tyumen-city.ru | Фото: https://www.tyumen-city.ru

Интеллектуальный квиз "Своя игра" пройдет в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) 12 марта в 16 часов. Юные тюменцы смогут проверить свои знания - разгадать ряд литературных и краеведческих головоломок.

Участниками смогут стать две команды численностью четыре-пять человек. В захватывающей викторине ребятам необходимо продемонстрировать быструю реакцию, находчивость и блестящую эрудицию, отвечая на разные по уровню сложности вопросы.

"Своя игра" – отличная возможность найти единомышленников, узнать много интересного, открыть для себя новые книги, весело и с пользой провести время.

Мероприятие участвует в проекте "Пушкинская карта". Подробности на сайте. Цена входного билета: 200 рублей. Телефон для справок: 8 (3452) 26-43-34.

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# игра , интеллектуальное движение

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