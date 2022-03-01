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О том, как привить детям самостоятельность и куда вложиться, расскажут на тюменском форуме "Тетрис"

Общество, 09:02 13 марта 2022

из сообщества "Форум мудрых родителей "ТЕТРИС" | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Форум мудрых родителей "ТЕТРИС" | Тюмень" во ВКонтакте

О том, как привить детям самостоятельность и куда вложиться, расскажут на тюменском форуме "Тетрис"

О том, как привить ребенку самостоятельность, научиться не срываться и на какие инвестиции обратить внимание, узнают тюменцы на форуме мудрых родителей “Тетрис”, первый этап которого пройдет в онлайн-формате с 15 до 18 марта, сообщает Центр внешкольной работы “Дзержинец”.

"Тетрис" – проект для родителей детей от 0 до 18 лет. Опытные спикеры из Тюмени и Санкт-Петербурга поделятся с родителями своим экспертным мнением.

Лучшие психологи и педагоги будут освещать темы, интересующие современных родителей. В списке выступлений – “Брак. Ожидание и реальность”, “Если ребенок врет, что делать?”, “Как привить ребенку самостоятельность?”, “Инвестиции для начинающих”, “Виртуальные и реальные опасности. Подросток в интернете” и другие. Принять участие могут родители со всей России. Полезная информация будет публиковаться в социальной сети во ВКонтакте в сообществе “Форум мудрых родителей “Тетрис”.

Возрастное ограничение: 18+.

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# воспитание , дети , инвестиции , родители

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