Воспитанники тюменского "Кванториума" презентуют VR-тренажер для лыжников

| Фото: Детский технопарк "Кванториум" ВКонтакте | Фото: Детский технопарк "Кванториум" ВКонтакте

Презентация VR-тренажера, разработанного воспитанниками детского технопарка "Кванториум", пройдет в Тюмени 10 марта. Она начнется в 18 часов по адресу пр. Геологоразведчиков, 6а, сообщает Олимпийский совет Тюменской области.

Тренажер был разработан в рамках проекта "VR - технологии для здоровья и спорта", который реализуется при грантовой поддержке губернатора Тюменской области. В настоящее время ведется апробация тренажера совместно с олимпийским советом региона. С учетом обратной связи, полученной от спортсменов, будут скорректированы локации виртуальной реальности и функционал тренажера.

В будущем реализация проекта позволит познакомить более 500 детей с такими видами спорта, как лыжные гонки и биатлон, даст возможность потренировать навыки прохождения лыжной трассы и огневых рубежей. Проходить виртуальные тренировки будут на цифровой копии центра "Жемчужина Сибири". А закрепить полученные знания и навыки ребята смогут в специально организованном массовом "Фестивале здоровья, спорта и интеллекта".