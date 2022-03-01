  • 10 марта 202210.03.2022четверг
  • USD116,0847
    EUR126,4395
  • В Тюмени -26..-28 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Воспитанники тюменского "Кванториума" презентуют VR-тренажер для лыжников

Общество, 10:37 10 марта 2022

Детский технопарк "Кванториум" ВКонтакте | Фото: Детский технопарк "Кванториум" ВКонтакте

Презентация VR-тренажера, разработанного воспитанниками детского технопарка "Кванториум", пройдет в Тюмени 10 марта. Она начнется в 18 часов по адресу пр. Геологоразведчиков, 6а, сообщает Олимпийский совет Тюменской области.

Тренажер был разработан в рамках проекта "VR - технологии для здоровья и спорта", который реализуется при грантовой поддержке губернатора Тюменской области. В настоящее время ведется апробация тренажера совместно с олимпийским советом региона. С учетом обратной связи, полученной от спортсменов, будут скорректированы локации виртуальной реальности и функционал тренажера.

В будущем реализация проекта позволит познакомить более 500 детей с такими видами спорта, как лыжные гонки и биатлон, даст возможность потренировать навыки прохождения лыжной трассы и огневых рубежей. Проходить виртуальные тренировки будут на цифровой копии центра "Жемчужина Сибири". А закрепить полученные знания и навыки ребята смогут в специально организованном массовом "Фестивале здоровья, спорта и интеллекта".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# биатлон , виртуальная реальность , кванториум , лыжники , технопарк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:09 10.03.2022Выпускники "Школы фермера" в Тюмени получили дипломы
10:59 10.03.2022Правило трех "П" рекомендует использовать эксперт при проверке банкноты на подлинность
10:37 10.03.2022Воспитанники тюменского "Кванториума" презентуют VR-тренажер для лыжников
10:15 10.03.2022Евгений Воробьев: спецоперация на Донбассе обеспечит долгосрочный мир