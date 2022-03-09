В Тюмени автомобилистка получила штрафы за проезд перекрестка на "красный" и выезд на встречку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20-летнюю автомобилистку, видео с грубыми нарушениями правил дорожного движения которой размещено в социальных сетях, привлекли к административной ответственности, сообщает региональная Госавтоинспекция.

“На автомобиле KIA девушка проехала перекресток на красный сигнал светофора, а также выехала на встречную полосу. В ГИБДД она пояснила, что торопилась к маме”, – рассказали в ГИБДД.

За проезд на красный сигнал светофора автомобилистка выплатит тысячу рублей. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, обошелся в пять тыс. рублей.

Ранее девушку дважды наказывали за незаконную тонировку. Всего за два года водительского стажа у нее – 10 нарушений ПДД.