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Два тюменских хирурга выехали в Курскую область для оказания помощи эвакуированным жителям Донбасса

Общество, 16:27 09 марта 2022

https://tumen-fmba.ru

Врачи-хирурги тюменской больницы "Водников" в составе сводного отряда ФМБА России прибыли в город Курчатов Курской области, сообщается на сайте учреждения здравоохранения.

Из Сибирского федерального округа прибыли 30 медицинских работников. От Тюмени - врачи-хирурги Андрей Истомин и Сергей Ганжара. Из Красноярска, Зеленогорска, Железногорска, Омска, Новосибирска, Северска, Ярового - травматологи, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры

Специалисты уже начали оказывать лечебную и консультативную помощь жителям Курчатова в МСЧ № 125. Кроме того, две первые мобильные бригады экстренного реагирования сегодня направились в Рыльск и Глушково для повышения уровня оказания высокоспециализированной медицинской помощи пациентам.

В Курскую область в ближайшее время также прибудет медицинский транспорт спецназначения, способный работать в автономном режиме в полевых условиях: перевязочные, операционные, реанимационные, сообщает тюменская больница ФМБА России. Колонна спецтехники и вторая группа специалистов прибудут к месту назначения 9 марта.

Все специалисты сводного отряда имеют огромный опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций, соответствующую подготовку и квалификацию.

Напомним, что по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в Московскую, Ростовскую, Белгородскую и Курскую области направлены сводные медицинские отряды агентства со специальной медицинской техникой и мобильными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины.

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# Водников , врачи , Донбасс , медицинская помощь

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