Правило трех "П" рекомендует использовать эксперт при проверке банкноты на подлинность

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

133 поддельные банкноты выявили и изъяли из обращения банки в Тюменской области в 2021 году.

Чаще всего подделывают пятитысячные банкноты – 63 %, на втором месте – банкноты номиналом 1 тыс. рублей- 32 %. Стали также встречаться фальшивки номиналом 2000 рублей, их выявили шесть штук, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

"Современные российские банкноты технически хорошо защищены от подделок: на каждой из них предусмотрено не менее 15 защитных признаков, которые можно обнаружить в различных условиях: на просвет, на ощупь, под лупой, в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Мы рекомендуем запомнить и научиться находить хотя бы несколько из них. Можно использовать правило трех "П": посмотри, потрогай, покачай. Прежде чем положить в кошелек пятитысячную банкноту, полученную, например, при частных расчетах, необходимо проверить ее на просвет на наличие водяных знаков, обнаружить на ощупь повышенный рельеф цифры "5000" и посмотреть, как меняется при наклоне банкноты цвет герба города Хабаровска – с малинового до золотисто-зеленого", – подчеркнул начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

Всего в Уральском федеральном округе выявили 1,4 тыс. фальшивых банкнот на общую сумму 6 млн рублей. Чаще всего фальшивомонетчики подделывали банкноты самого крупного номинала – 5 тыс. рублей, на них пришлось в среднем 84 % всех подделок.

Наибольшее количество фальсифицированных денег выявили в банковской системе Свердловской области – 678 банкнот. В Челябинской и Тюменской (с округами) областях изъяты 434 и 241 банкнота. При этом во всех регионах количество поддельных денежных знаков Банка России в сравнении с 2020 годом снизилось. В среднем по округу это снижение составило 40 %.

А вот количество поддельных банкнот иностранных государств, наоборот, выросло на треть и превысило 60 банкнот. Как правило, это доллары США, реже – евро. Больше всего таких подделок было обнаружено на территории Свердловской области – 40 банкнот. Единственный регион, где в прошлом году не встретились поддельные банкноты иностранных государств, – Курганская область.

Получить полную информацию о защитных признаках и самостоятельно изучить признаки подлинности банкнот, находящихся в обращении, можно с помощью мобильного приложения "Банкноты Банка России".