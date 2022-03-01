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Тюменские медики: женщины старше 40 лет более подвержены раку груди

Общество, 12:03 10 марта 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

125 тысяч женщин в Тюменской области прошли профилактическое маммографическое обследование в 2021 году. В ходе обследований у 331 пациентки врачи выявили злокачественные новообразования, сообщает информационный центр регионального правительства.

В 2020 году маммографическое обследование прошли 66 тысяч жительниц региона, у 228 из них обнаружили злокачественный процесс.

Специалисты отмечают, что риску развития рака молочной железы подвержены женщины старше 40 лет. Поэтому им важно проходить маммографическое обследование один раз в два года.

Процент достоверности цифровой маммографии в диагностике рака составляет от 75% до 97%. А при выявлении злокачественного новообразования на ранней стадии вероятность полного излечения повышается до 95%.

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# женщины , здоровье , маммография , онкология

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